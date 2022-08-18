針對不實內容，高捷警察已開始偵辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

玩笑話不可亂開！一名網友於臉書社團PO文指「捷運是失火了嘛，怎麼煙這麼大」，更附上一張車廂中霧濛濛的照片。但高捷也立刻查證，發現並沒有異狀，疑似為惡作劇，網友也不斷在底下留言，事情越鬧越大後，該名網友雖然更新內文道歉，但已經來不及，捷運警察已經介入偵辦，將通知他到案說明。

一名網友昨晚於臉書社團「爆廢公社」發文，內文指「捷運是失火了嘛 怎麼煙這麼大」，並加註是高雄捷運，還附上一張車廂中看似霧茫茫一片的照片，但可見幾名乘客仍淡定坐在位置上，因此讓許多網友存疑，紛紛在底下回應：「車上人這麼多都沒人去叫車長？」、「「鏡頭該擦一擦了」、「未經查證，惡意發布，小心吃上法律官司，請自重！」

對此，高雄捷運公司也澄清，經查證，該列車無任何異常，也無任何車上旅客有向司機員或車站人員反應車上有冒煙情事，該貼文疑似為惡意的惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常，特此澄清。

隨後該名網友也立刻更新文章，向大家致歉，內文指：「各位廣大網友及高雄捷運抱歉，其實是昨天下大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛的。原本只是想會心一笑，所以PO在廢版上，沒想到搞出那麼大風波，造成大家困擾真的很抱歉」。但抱歉已經來不及，高捷已派員報案，高雄捷運警察隊已經介入調查，將通知PO文者到案說明。此行為可能觸犯《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，涉及「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」行為。

捷運警察隊也提醒，使用通訊軟體，遇不實謠言時切勿再次傳播，更不可抱持好玩心態捏造事實，否則將引起他人恐慌不安，輕者處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律。