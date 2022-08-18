新世代顯示器技術MicroLED領導廠商，PlayNitride Inc.錼創科技-KY創(6854)於8月18日(周四)以每股105元掛牌上市，自今(2022年)年2月遞件以來歷時半年，終於成為台灣證券交易所自2021年正式開板後，第一家台灣創新板上市掛牌公司，在新創公司、MicroLED類股、台灣創新板等各方面，錼創科技成功掛牌，親自為資本市場開啟嶄新的一頁，具有重大歷史意義。

因未達經濟規模，錼創科技2022、2023年持續處於虧損狀態。但錼創為Micro LED技術領先廠商，隨著巨量技術純熟、生產成本下滑，Micro LED市場規模高速增長將帶動錼創獲利能力提升，最快於2024年將有機會轉虧為盈。法人投資建議為中立，目標價給予110元。

面對台股相較國際金融市場的成交量低、股價低迷等可能窘境，美國、香港上市也是先前選項之一，錼創科技董事長李允立周四也在證交所掛牌典禮上表示，坦言會害怕，但錼創本來就是個挑戰極限的公司，現階段營運也走在正確且不錯的道路上，創新板公司有信心，也有責任，為台灣新創事業走出不同的路，而且一點都不孤單，與證交所、合作夥伴等將一起創造了不起的成就。最後更信心喊話，面對台灣資本市場，面對台灣創新板，We are ready。

錼創科技周四創新板首秀，開盤就直鎖115.5元漲停價。大漲10.5元。

錼創科技2020~2021年度之合併營業收入分別為1.22億元及2.05億元，根據公開資訊觀測站營收公告資料，截至2022年7月份全年累積營收已達2.20億元，年比大幅成長255%，反應客戶對MicroLED需求快速增加，錼創科技已成為最可靠的策略性合作夥伴，伴隨MicroLED電視及各項顯示應用快速發展，錼創科技業績可望伴隨產業趨勢倍數增長。

公開承銷順利完成，錼創科技本次上市前現金增資6305張，採100%詢價圈購方式辦理，證券承銷商已於8月15日順利完成公開承銷，承銷價格為105元，總募集資金6.62億元。

錼創科技，資本額10.7億元，在MicroLED技術領先全球同業，包含磊晶、晶粒製造、巨量轉移、巨量檢測及巨量修補等一條龍製程，且同時具備自製設備與調校能力，係目前全球少數有出貨實績且經過客戶品質驗證的MicroLED廠商。產品可應用於大尺寸拼接顯示器、消費性電子產品、車用顯示器、穿戴裝置以及AR眼鏡等，由於MicroLED具備高效率、低功耗、壽命長、可靠度高、高亮度、高對比、超快反應速度、高精密、高解析、可撓曲、可折疊等優點，相較現行主流LCD或OLED具有明顯優勢。

錼創科技持續與潛在客戶保持良好互動，共同開發MicroLED各種顯示應用，例如：車用顯示器、穿戴式顯示器、元宇宙等，並同時持續研發新技術。另根據2022年4月調研機構Omdia研究指出，預估到2028年MicroLED顯示器市場規模將增加至166億美元，年複合成長率高達159%，未來全球MicroLED顯示器產業成長快速且樂觀，電視龍頭大廠、行動穿戴裝置大廠、汽車零組件大廠，在終端產品搶先導入MicroLED應用，可為錼創科技的營收提供強勁的動能，未來業績成長可期。