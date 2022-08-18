思科系統（Cisco Systems Inc）上季營收獲利優於市場預期，且就本季營收給出樂觀的預測，稱中國解封後的復甦緩解了供應鏈短缺問題，使公司得以滿足對網路硬體的需求。受此激勵，周三盤後思科股價上漲5%。

思科發布的財報顯示網路設備製造商已經開始克服零組件緊缺的問題。此前受制於零件短缺，這些公司只能眼睜睜看著疫後數位基礎設施支出復甦的商機過門不入。

執行長Chuck Robbins在財報發布後的電話會議上表示，上海為了防疫而封城停工，使今年4月充滿挑戰，但整體供應緊缺的問題在第四財季（截至7月30日）後半段開始略有緩解，並持續到第一財季初。

思科公布2022財年第四財季營收與前一年同期持平，為131億美元，優於市場預期的127.3億美元。經調整後每股盈餘年減1.2%，為83美分，亦超出市場預期的82美分。

毛利率從63.6%下滑至61.3%，執行長Robbins警告短期內成本將繼續升高。

這也反映在該公司第一財季的獲利預測上，經調整後每股盈餘預估介於82～84美分，其中值落後市場預估的84美分。

該網路設備大廠預估本季營收將成長2%～4%，優於分析師預估的持平。該公司並預估2023財年全年營收成長4%～6%，全年經調整後每股盈餘介於3.49～3.56美元。分析師預估思科全年每股盈餘為3.54美元。