年底大選即將來臨，不少縣市都出現「嬌」點，引發關注！TPOC台灣議題研究中心昨(17日)公布，在眾多高顏值正妹參選人中，網路聲量排名前十名的人物，其中近日被稱最高顏值的23歲「最美里長參選人」陳紫渝，雖仙氣逼人，但無緣擠進前10名，排名第11。
根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，彙整全台各個選區，曾被媒體或網友封為「美女」、「正妹」，或擁有「最美」等稱號，進一步分析網路聲量及討論度高的相關話題，前10名單分別如下：
★第10:台北市議員參選人吳怡萱(民眾黨)
★第9:新竹市議員參選人宋品瑩(民眾黨)
★第8:新北市板橋區市議員參選人山田摩衣(民進黨)
★第7:台北市議員參選人柳采葳(國民黨)
★第6:台北市議員參選人林珍羽(民眾黨)
★第5:台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩(民眾黨)
★第4:台北市議員參選人楊寶楨(民眾黨)
★第3:高雄市議員參選人白喬茵(國民黨)
★第2:台北市議員參選人吳欣岱(台灣基進)
★第1:桃園市議員參選人黃瓊慧(民進黨)
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