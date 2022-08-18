年底大選即將來臨，不少縣市都出現「嬌」點，引發關注！TPOC台灣議題研究中心昨(17日)公布，在眾多高顏值正妹參選人中，網路聲量排名前十名的人物，其中近日被稱最高顏值的23歲「最美里長參選人」陳紫渝，雖仙氣逼人，但無緣擠進前10名，排名第11。

根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，彙整全台各個選區，曾被媒體或網友封為「美女」、「正妹」，或擁有「最美」等稱號，進一步分析網路聲量及討論度高的相關話題，前10名單分別如下：

★第10:台北市議員參選人吳怡萱(民眾黨)

★第9:新竹市議員參選人宋品瑩(民眾黨)

★第8:新北市板橋區市議員參選人山田摩衣(民進黨)

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱。（資料照/鄧博仁攝）

宋品瑩以素人之姿參選新竹市東區議員。（宋品瑩提供／邱立雅竹市傳真）

民進黨新北市板橋區市議員參選人山田摩衣。（資料照/黃世麒攝）

★第7:台北市議員參選人柳采葳(國民黨)

★第6:台北市議員參選人林珍羽(民眾黨)

★第5:台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩(民眾黨)

國民黨台北市議員參選人柳采葳。（柳采葳提供／游念育台北傳真）

民眾黨中山大同區議員參選人林珍羽。（林珍羽提供／黃婉婷台北傳真）

台北市議員參選人「學姊」黃瀞瑩。（資料照／張穎齊攝）

★第4:台北市議員參選人楊寶楨(民眾黨)

★第3:高雄市議員參選人白喬茵(國民黨)

★第2:台北市議員參選人吳欣岱(台灣基進)

★第1:桃園市議員參選人黃瓊慧(民進黨)

民眾黨台北市議員參選人楊寶楨。（資料照/季志翔攝）

國民黨高市左楠區參選人白喬茵。（白喬茵提供／柯宗緯高雄傳真）

吳欣岱。（吳欣岱提供／袁庭堯高雄傳真）