青海省近日受暴雨侵襲，西寧市18日發布暴雨紅色預警信號。該市委辦公室同日報告，大通縣發生山洪災害，造成4人死亡，27人失聯。

青海省突發公共事件應急管理委員會決定，根據現場情況，部門決定自當日上午7時10分，針對西寧市大通縣山洪災害啟動省級突發災害事件Ⅱ應急回應。

青海省西寧市區本月13日晚間便曾突降暴雨，短時強降水導致城市內澇，有車輛被淹、人員被困，當地應急、消防、市政等部門緊急開展救援。