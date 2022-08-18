彰化地院經過長達9個多月的審判，18日上午宣判，陳修將共涉犯兩個傷害罪，各判4個月，合併6個月得易科罰金。另外傷害致死罪則遭重判9年6個月，可上訴。（吳建輝攝）

「76行者」遺體修復團隊召集人陳修將，2021年10月14日在埔心某摩鐵，徒手將年僅22歲的同居胡姓女友抓頭重擊地面，導致休克昏迷後死亡，彰化地院經過長達9個多月的審判，18日上午宣判，陳修將共涉犯兩個傷害罪，各判4個月，合併6個月得易科罰金。另外傷害致死罪則遭重判9年6個月，可上訴。

「76行者遺體美容修復團隊」召集人陳修將，殺害22歲胡姓女友，引起輿論譁然，去年犯案後的陳修將，遭收押近2個月，同年12月一度遭法官裁定以20萬元交保並限制住居，經檢方抗告後，又被裁定羈押未禁見。

40歲、已婚的陳修將曾率「76行者」團隊，至許多意外事故現場無償修復罹難者遺體；原名陳裕章的他曾有兒少性交易、毒品和強盜等犯罪紀錄，6度進出監獄；出獄後結識洪姓妻子，改名並投入殯葬業，兩人婚後育有1女，看似恩愛幸福，不料近年疑似情變，陳與死者在埔心另築愛巢。

檢警調查，陳懷疑胡女另結新歡，去年10月5日起即以恫嚇、毆打方式嚴刑拷問，胡女為求保命，不得不佯稱自己遭強姦，且對方有意利用她對陳修將不利。檢警調查期間，陳修將說詞反覆、避重就輕，不願吐實還拒絕測謊，甚至推稱是胡女自己撞牆受傷。

檢察官偵結，認為被告長期施暴，被害人身心承受嚴重侵害，最終仍難逃一死，其惡性重大，犯後矢口否認毫無悔意，請求法官從重量刑;至於判決結果，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成則表示，將會等待收到判決書後，將研議提起上訴。