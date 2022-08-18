德國官方周三指出，今夏以來由於水位過低，已導致水路不順暢；目前一艘船由於引擎失靈，堵住萊茵河水道，導致約20艘船同時塞在水路上。

河道警察說，該重達1660噸的船隻因引擎故障被迫拋錨，導致St Goar市至Oberwesel市之間的萊因河水道出現堵塞。

德國聯邦水路和船運管理局的發言人說，下游受到的影響更大。而周三中午往上游的方向已經恢復通行，相反往下游的方向水路要數個小時之後才能通行。

歐洲連日乾旱，造成德國經濟動脈萊茵河水位下降，造成航運的延誤，以及運費的上漲。經濟學家表示，這種水路的干擾可能讓德國今年經濟成長減少0.5個百分點。

然而德國政府本周已表示，將研擬以鐵路運輸，來替代目前水路運輸的不足。

聯邦船運管理局表示，由於該地區將迎來降雨，預計未來幾天情況會有改善，萊茵河的水位可能升高50公分或更多。

此外柏林市也面臨缺水，市政府要求民眾節約用水，避免白天澆花，洗澡時間應該縮短。柏林市可能在最後祭出用水禁令。