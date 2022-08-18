為提升台東原住民族文化創意，台東縣政府舉辦全國原住民文創設計競賽，以「徜徉東岸」為主題，即日起至9月17日開始徵件，凡年滿15歲以上的原住民創作者，無論個人或團體皆可報名參賽，首獎獎金12萬元。

縣府原民處指出，為讓更多人深度看見台東，今年競賽主題訂為「徜徉東岸」，延續「永續生活、環境友善、傳承創新」的創作精神，思考人與地方的連結，參賽者需以原民創作者的角度，在眾多與旅遊相關的各式用品中，運用文化創意設計增進「移動生活」的品味。

原民處表示，希望藉由競賽發掘原住民設計新秀，達到台東縣原住民族文創聚落(TTICC)作為「原住民族文化創意」育成基地的目標，提升族人對於美感的發想，進而扶植原住民族藝文工作者或團體，培植出更多優秀人才。

今年競賽不限作品風格與媒材方式，歡迎年滿15歲以上個人或團體報名參賽，首獎獎金高達12萬元，期待全國各地原住民設計創作者一同徜徉東岸。活動詳細資訊可上TTICC官方網站查詢。