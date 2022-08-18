前新竹市長林智堅的台大國發所碩士論文被認定抄襲後，自稱旅美教授的「翁達瑞」選擇力挺、屢次挑戰台大學倫會審定結果，掀起不少討論，許多人也都在猜測其真實身分，而他昨（17）日於臉書說明自身背景時提及學者陳時奮，加上兩人取得博士學位的年齡相同，有網友好奇翁是否就是陳，他對此並未明確承認或否認，反倒引發更多遐想。

在嚴詞批評台大對於林智堅論文的調查結果後，翁達瑞昨在臉書提到，有許多人質疑一個不敢露臉的假教授，憑什麼挑戰台大，但他要澄清3件事，首先，用筆名寫作是文壇慣例，並非不敢露臉；再來，自己確實是有一定國際學術威望的美國大學教授；最後，他質疑的是台大調查報告，不是無辜的台大師生。

接著，翁達瑞表示，自己會批評台大學倫會，是基於挑戰權威是進步的動力、學界內幕必須公諸於世、批判之前必須先自省等3點，他強調台大雖是台灣最高學府，但與世界頂尖大學仍有一段距離，若台大不容挑戰，那麼台灣永遠不會有世界一流大學。

而翁達瑞進行上述說明時，談到自己雖41歲才取得博士，但在北美任教期間，於自身研究領域的6本頂級期刊中，個人論文發表篇數超過台大管院所有教授；接著他又以「傳說中的陳時奮教授為例」，稱陳當選博士後在頂級期刊的論文發表數，換算下來為5.5篇單一作者論文，也要勝過台大管院教授的2.53篇單一作者論文。

看完翁達瑞的po文後，有網友指出，陳時奮出生於1956年，在1996年、虛歲41歲時取得博士，和翁自述拿到博士學位的年紀一樣，「您這是昭告江湖，正式露臉了嗎？」對此，翁達瑞並未正面回應這個猜測是對或錯，只說對方的邏輯雖然正確，但要排除巧合的可能，因為1956年出生的人很多，且不只一個人於1996年取得博士。