何姓女保母2018年受託照顧4個月大男嬰，但她餵奶後未妥適拍嗝，男嬰趴睡因溢奶導致呼吸道牛奶吸入窒息死亡，最高法院認定何女犯後飾詞狡辯，態度欠佳，依過失致死罪判刑6月，可易科罰金確定；民事部分，今年5月台中高分院判何須賠償男嬰父母531萬多元。

領有保母人員技術士證的何女，從2017年11月16日起，受林姓男嬰父母委託，在其台中市住處，負責全天托育照顧未能獨立生活之男嬰，不料她知悉林當時為未滿4個月之嬰兒，卻未對其溢奶、夜間哭鬧等情形加以關心及照料。

2018年1月2日晚間至翌天凌晨2點，何女對林餵奶完畢並安撫其入睡後，率爾以枕頭墊住林背部、以棉被包覆林童腹部之方式，使林右側睡在房間內之成人用彈簧床墊上，而疏未採取固定其身體之安全措施，則坐在該床邊休息，並因勞累而睡著。

2日上午5點，何女察覺林因扭動身體，致面部朝下而成趴睡，臉色蒼白，且其嘴部周圍有遭棉被覆蓋之情形，旋即對林實施CPR急救，經送醫院後林仍因呼吸道感染、溢奶，導致肺炎、呼吸道牛奶吸入、窒息，終因呼吸衰竭，到院前死亡。

台中高分院更一審考量何女犯後自首，但她一時疏失，讓男嬰父母受有極大之悲痛，所為實屬可責，且她犯後飾詞狡辯，態度欠佳，未能與對方達成和解，判處有期徒刑6月，可易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。