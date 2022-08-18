象徵突變的天王星將於8月24日加入逆行行列，屆時五星逆行，可能讓人感到有些喘不過氣，不過塔羅牌老師艾菲爾昨（17日）在臉書粉專分享，五星逆行前，摩羯座、白羊座、雙子座、雙魚座能接收到即時好運，不僅令人振奮的好事情不斷，小確幸更是無所不在。

【摩羯座】財氣淹沒

五星逆行前金星、木星連線，摩羯座的資源宮位發威，是財神眷顧你的大好時期。偏財運爆棚的你，有可能隨便走在路上都能撿到錢、投資已久的項目大開紅盤、友人歸還一筆為數不小的欠款、收到精品禮物、抽獎活動頻頻中獎，讓你一時之間被滿滿財氣淹沒，就連作夢都會笑。

【白羊座】戀愛大好

五星逆行前，金星與木星分別待在白羊座的命宮與戀愛宮位，聯手射下愛神的箭，你的個人魅力與桃花運在此時爆棚。有著滿腔浪漫情懷、渴望身邊有伴的你，記得多出入文藝氣息的場所，容易結識優質對象，你將很快就墜入愛河；有伴者好好把握夏天的尾巴，將關係推進到下一個階段。

【雙子座】貴人際遇

五星逆行前，金星與木星在雙子座的人際交流宮位同步連線，此時你特別容易在公眾場合中結識志同道合，或來自不同領域的朋友，他們將在你有困難的時候對你伸出援手，並在事業上為你推波助瀾，加上你天生就有的社交能力，許多工作在與人交際之時就能完成，或是吸引許多人來成就你想完成的事情。

【雙魚座】吸金體質優良

五星逆行前，待在雙魚座財帛宮的木星雖然正在逆行中，不過有金星力量的加持，你的吸金體質還是一樣優良，原有的工作與事業得到金主斥資，或是心懷創業夢想的你得到門路與資源，甚至曾被同業搶走的客戶都回頭找你合作，讓你數著業績分紅獎金數到手軟。