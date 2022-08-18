高雄市鳳山區29歲越南籍阮姓女子16日前往銀行匯款，約25萬元，告知行員此匯款用來支付國外寄來物品的費用，行員發現狀況不對，報警協助。原來阮女有一位網友自稱是國外的李醫師，要寄保險箱回台，但得先由阮女支付25萬元的海關費，經警方勸說，阮女才發現保險箱裝的不是愛情，而是一場詐騙，美好的愛情泡泡雖被戳破，但也成功守住錢包。

阮女在網路上結交網友，對方自稱是聯合國派駐在索馬利亞的李醫師，又謊稱保險箱要寄送回台灣，但因索馬利亞戰爭及新冠病毒為由無法親自返台，事後阮女還接獲假海關通知該保險箱需支付費用約新台幣25萬元到指定帳戶才能放行，阮女因被愛情泡泡沖昏頭，傻傻地前往銀行匯款。

銀行行員在詢問阮女匯款項目用途為何時，阮女表示是支付國外寄來物品的費用，行員直覺有異通報轄區派出所警方到場。警方到場後，警員立即以手機翻譯並說明阮女遇到的正是歹徒慣用的愛情詐騙手法，經過員警一番耐心的勸說，阮女才從美好的愛情泡泡裡驚醒，守住了辛苦工作的積蓄。

鳳山分局提醒民眾凡事仔細的求證，千萬不要因為網友片面之詞而輕易匯款、購買點數交付，避免落入詐騙陷阱。