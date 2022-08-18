與安倍有如蜜月關係著稱的美國前總統川普（Donald Trump）表示很希望能夠出席安倍國葬，但由於日本外務省並未向個人發出邀請，因此與川普是否能如願以償尚不得而知。
據日本經濟新聞中文網18日報導，日本政府決定為日前遭槍殺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，時間訂於9月27日於日本武道館（東京千代田區）舉行，預計比照前例邀約6000人出席。
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國前總統歐巴馬（Barrack Obama）、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都預計都會參加安倍國葬，報導也指出，美國前總統川普也表示有意參加，但日本外務省並未邀請特定個人，日本外務省表示，各國要派誰出席安倍國葬都可以，但截至目前已確認要出席的，都是國家領袖或官員。
日本外務省向包括台灣在內195個國家和4個地區以及約80個國際組織通報國葬時間，預期各國或地區最多派3人出席、每個組織最多派2人出席。
文章來源：安倍國葬將有數百名海外政要出席
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