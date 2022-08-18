民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前排右三）表示，選舉倒數100天對他來說綽綽有餘。（蔡明亘攝）

九合一選舉倒數100天，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨正式接受徵召參選，今早首站前往中壢仁海宮參拜，鄭表示，會迅速在短時間內拜訪全市每個角落，按部就班端出政見，讓大家看見他參選的決心，直言「100天對我來說綽綽有餘」，有信心以漂亮數字勝選。

與前新竹市長林智堅到桃園第一站選擇同地點參拜，鄭運鵬今在桃園市長鄭文燦、立委湯蕙禎、市議員楊家俍與彭俊豪、同黨市議員參選人魏筠、王珮毓與張曉昀等人陪同下，前往中壢仁海宮參香祈福，現場湧入不少支持者高喊「凍蒜」。

選戰倒數百日，鄭運鵬表示，雖昨才接受正式提名，也許有人認為起跑時間慢，但他認為能在鄭文燦後面接棒參選是很幸福的事，無關剩幾天的問題，100天對他來說「綽綽有餘」，非常有信心能接棒五星政績。他強調「我的速度會很快」，會在短時間內讓市民看見他拜訪每個角落，並提出市政看法，要讓民眾一看見他就想到「比較瘦的鄭市長又來了」。

對於近日民調高低，鄭運鵬認為，從投入參選至今不到一周，街頭還沒掛上任何看板與文宣，即使落後也是合理範圍，甚至還有市民不知道現在換他參選，因此各家民調都會參考，無論領先或落後都予以尊重，相信等政見、活動和文宣進一步推出後，大家就會看見他參選的決心，因為他「不是來逆轉，是來擴大領先的」，落後的數據會拉近距離，領先的則會擴大差距，有信心在11月26日以好成績、漂亮數字勝選。

鄭運鵬也提到，他會按部就班端出政見，有許多部分是原先林智堅團隊擬好的政策，接下來他們會以鄭文燦和他個人的想法，再加上他過往的經驗、特色，將政策一一推出，要大家拭目以待。