知名韓國性感DJHenney（表恩智，표은지）擁有孩子般的清純童顏及不科學的前凸後翹火辣身材，為她擄獲一票粉絲心，在IG擁有126萬粉絲，本月11日是她的33歲生日，她宣布捐出1000萬韓元（約22萬台幣）給「我愛非洲基金會」，希望讓當地民眾生活品質提升，有乾淨的水可以喝，可謂人美心善。

Henney臉蛋甜美，近年IG粉絲量不斷暴增，她除了是位DJ，私下還有許多斜槓身分，同時兼任模特兒、Youtuber、和遊戲直播主，過去網上傳出她其實頭腦很好，是位學霸，曾在外國喝洋墨水就讀一流學校，但她後來老實澄清自己是另一間學校畢業，但她除了外型佳，還傳出是會計系畢業，擁有CPA（註冊會計師）資格。

韓國的網紅百百款，然而因為修修臉風潮，讓Henney有著未經修飾的「高級臉」，從網紅界脫穎而出，吸引許多網友支持，她曾挾著這股人氣轉當演員，客串演出韓劇《Banana Actual Season2》，先前她還大方在Youtube頻道分享換衣影片，接連挑戰了6套性感服飾，給足粉絲福利。

有張娃娃臉的Henney，日前過生日時發文表示，與其花大錢買禮物送自己，更想幫助需要的人，便砸了1000萬韓元給非洲相關的基金會，人氣暴漲的她還紅到日本去，最近她曬出自己穿中空連身泳裝的辣照，大秀東西半球，順帶宣布好消息，將於本月27、28日在大阪、東京舉行生日粉絲見面會，讓跨海支持她已久的日本粉絲終於有機會一睹女神廬山真面目。