111學年大學分發結果放榜，竟然有51所大學招不滿，共出現1萬4493個缺額。一位網友好奇詢問，面對學生招不滿、少子化的衝擊，這些學校附近的房東是不是已經開始怕到發抖，引起網友討論，不少人搖頭直呼，原PO想太多了，這些房東過去早就賺滿荷包了，數錢數到手抖都有可能。

一名網友近日在PTT上發文表示，111學年大學分發入學結果放榜，今年竟有51所學校招不滿，讓他很好奇，受到少子化的衝擊影響，這些學校周邊的房東是否開始瑟瑟發抖，擔憂房子可能租不出去，前幾年才進入市場的人是不是很擔心？

貼文引起網友討論，不少人認為房子又不是只能租給學生，學生數量不夠，可以拓展新市場，像是開放租給上班族之類的。另有人則認為原PO的問題根本是瞎操心，因為多數的房東根本賺翻了好嗎？以前早就賺到滿手鈔票，數著數著手都會發抖。「房東早就賺翻了」、「笑死，賺了快40年都要買第7棟房了」、「早就賺到手在抖了」。

不過，也有網友認為，最主要還是要看地點，不是每間學校的狀況都一樣。「有些學店本來就要快要倒了，大部分的房東早跑了」、「你看輔大是有差嗎？」、「看地點好嗎？又不是每間都一樣」、「邊陲地帶的大學附近的房東早就抖很久了」。