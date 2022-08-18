民進黨新北市長參選人林佳龍近日猛攻新北市長侯友宜做好做滿議題，侯昨接受專訪在4度追問下表態，「過去當警察時，也從不說自己下個職位在哪？」林佳龍今（18）日出席新北選戰破百倒數記者會後受訪表示，這代表新北市長沒有願景，新北市長不是只有執行工作，警察很重要是要偵破犯罪，更好的是能預防犯罪，但侯把市長當里長在做，就是我要挑戰他的主因，不要每次都回「好好做事」、「把市政做好就是最好辯論」，不要把人民當孩子欺騙。

林佳龍並強調，他對警察最好，從政以來不斷爭取權利福利，新北市的警民比是六都最差，要侯友宜善待新北市警察，為何當初警政署支持增加5000位新的警察培訓，侯卻一個都不收，這需要去被檢驗，不是閃躲就能迴避。

而淡水區公所昨轉貼侯友宜拚連任新北市長的臉書貼文，遭質疑行政不中立，林佳龍酸，「這很大諷刺」，侯被提名時說他不設競選總部，400萬市民都是他主委，卻發現區公所接二連三貼文輔選，認為侯要出來面對，這是行政不中立，應該出面道歉檢討改正。

另對於侯友宜昨表示，就算黨徵召他連任，也不會馬上投入選戰，會先把市政做好，最後一哩路才展開衝刺，林佳龍表示，這是侯一貫作風就是逃避，侯應尊敬對手，跟他共同向新北市民報告要做的事情，態度不要高高在上，應把民主嘉年華透過選舉，大家用快樂的心情，在11月26日投下神聖選票，尤其面對中國文攻武嚇，台灣每次選舉全世界都在看，希望侯不要躲避，能跟他一起把角色扮演好。