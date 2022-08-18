前新竹市長林智堅因論文抄襲退出桃園市長選舉，而媒體人黃揚明日前發現林的指導老師、國安局長陳明通寄送的論文溝通電郵，是給時任新竹市長辦公室副主任楊玲宜，質疑涉嫌公器私用，因此向監察院進行檢舉，不料收到回覆後讓他氣炸，怒批憲政機關自我閹割，「我真心覺得，監察院還是廢了算了！」

黃揚明今（18）日在臉書表示，日前發現陳明通寄送論文相關內容的電子郵件，收件人並非林智堅而是楊玲宜，質疑涉嫌公器私用，因此預約後於7月29日上午前往監察院臨櫃陳情，不料日前收到回函，內容竟稱「請先向權責機關（新竹市政府政風處）陳情反映，俟其處理後，如仍認機關或公務人員涉有違失情事，請再詳予敘明，並檢附與機關往來之公文書等，足證違失之佐證資料影本供參。」

「我真的很傻眼！」黃揚明強調，檢舉前已特地先進行查詢，確認相關情況符合監察院受理人民陳情的範圍，且過去同樣有公器私用的案件時，就是由監察院進行調查，讓他忍不住說，「再怎麼樣不受理，都不該叫陳情人去跟新竹市政府政風處陳情反映吧？監察院什麼時候成為法務部政風系統的上級機關？陳情人還得先向地方政府陳情，不滿意才能逐級向上級監察院陳情？這到底是哪門子的憲法機關？」

黃揚明怒轟，監察院的回應讓他大開眼界，「從黑心快篩到這次林智堅相關案件，我真心覺得，監察院還是廢了算了」、「這封印有監察院長陳菊簽字章的監察院公函，我會好好珍藏。它代表的是憲政機關的自我閹割，值得留念！」