距離11月26日九合一選舉及18歲公民權複決投票進入最後倒數100天，民進黨正國會派系的基隆市長林右昌、新北市長參選人林佳龍、基隆市長參選人蔡適應、彰化縣長參選人黃秀芳等人的號召下，數十位民進黨黨公職、參選人今上午共同於臉書發出手持「民主前進挺18」圖卡合照，表達對於18歲公民權的支持，並呼籲民眾於年底一起投下同意票。

民進黨主席蔡英文總統昨天中執會下達動員令，民進黨將會全黨動員，透過每一位候選人，以及全體輔選團隊的努力，把支持18歲公民權，支持年輕人參與民主的訴求，傳達到台灣社會每一個角落。

林右昌指出，擴大青年參政是現今世界的潮流，也是國內的共識，更是民進黨長期以來的主張。相信18歲的青年已有自我負責的政治選擇能力，也希望讓更多人共同參與公共事務，讓台灣更好。

他表示，希望大家可以在年底一起投下同意票，為台灣民主的深化努力。也預告後續將串聯「台灣正連線」，邀請對於台灣國家正常化有願景的候選人共同參與。