今年剛從台灣科技大學設計系畢業的賴彥亘，2年前課程報告作品「哈雷概念車」近來突然獲得海外媒體報導，引起車迷討論。賴彥亘則說，當時經驗不足，還不能做出很全面的設計。

台科大今天發出新聞稿，賴彥亘大二時在教師林銘煌的產品設計課程中提交期末報告，將汽車的流線形造型與摩托車作結合，營造出一種新的造型感受。他將這一「哈雷概念車」作品放上網路平台，最近突然獲得海外專業汽機車媒體關注，讓他十分驚喜。

台灣科技大學設計系畢業生賴彥亘，2年前課程報告作品「哈雷概念車」整合了車頭到油箱的造型，讓整體具有流線感，最近突然獲得海外專業汽機車媒體關注。 （圖/ 中央社）

「哈雷概念車」整合車頭到油箱的造型，讓整體具有流線感，引擎與部分零件保持外露，在用流線型車殼包覆車輛勾勒出特徵線的同時，保留摩托車文化中令人喜愛的元素。

賴彥亘謙虛地說，那是他第一次設計摩托車，許多須考量的層面包括造型、機構、人因、文化等，在大學2年級時間、經驗都不足的情況下，還不能做出很全面的設計。

賴彥亘回憶，當時林銘煌課堂上，從基礎的產品草圖開始討論，精進同學們的基礎繪圖能力，一步步教導如何把2D造型轉為3D，在造型的整合與簡化到最後建模軟體的操作上，也都給了很大的幫助。

目前正在準備出國進修交通工具的賴彥亘自認，「哈雷概念車」有許多層面未成熟，但在造型的表達上已達成目標。近期汽機車社群的關注，讓他得到多方回饋，也認識志同道合的朋友。（編輯：陳政偉）1110818