馬來西亞籍藝人艾成17日早上10時發生墜樓意外，享年40歲。妻子王瞳悲痛處理艾成後事，難過到癱軟虛脫、目光渙散，遭受巨大打擊讓人不捨。有酸民卻在王瞳臉書留不理性言語，公司緊急關閉王瞳和艾成臉書，酸民則改灌爆王瞳IG，而事隔一夜後，王瞳IG則已關閉留言功能。

王瞳昨在赴宜蘭拍戲途中接到艾成噩耗，隨即返回台北，在李明依陪同下到警局製作筆錄，再赴新北市相驗暨解剖中心，愛犬Haru也在旁陪伴，直到傍晚相驗結束，王瞳悲痛到癱軟虛脫、目光渙散，在親友攙扶下離開，遭受巨大打擊讓人不捨。

卻有酸民在王瞳臉書寫不理性言語，留言都在指責王瞳，經紀公司民視鳳凰藝能總經理趙善意心疼表示：「有些人在網路苛責王瞳怎沒拉艾成，我們覺得過於要求，也先把她臉書關閉」，他呼籲大家從寬厚、仁厚角度來安慰王瞳，未料，酸民則改灌爆王瞳IG，事隔一夜後，王瞳IG則已關閉留言功能。

王瞳（中）前往板殯看完艾成後離開。（羅永銘攝）

艾成近日心情不佳，王瞳前一晚還徹夜陪他談心，但王瞳昨有工作、要到宜蘭拍戲，但她擔心艾成狀況，便請2位教會朋友過來陪伴，豈料數小時後就天人永隔。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您