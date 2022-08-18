距離年底九合一選舉進入倒數100天，民進黨台中市長參選人蔡其昌舉辦「其昌挺青年，青年挺其昌」記者會，表達支持18歲公民權，更提出成立青年局、推動社宅倍增、營養午餐免費及青年創業等相關政見。蔡其昌強調，今天是競選百米衝刺的第1天，接下來他會持續勤跑基層，相信能贏得最終勝利。

在青年代表的力挺下，蔡其昌表示，投票倒數100天，也是百米衝刺的第1天，他選擇與青年站在一起，就是要宣示，若能當市長，將以最挺青年的角度與政策目標來治理城市；接下來這100天的每場競選活動都會結合18歲公民權推動。

面對選戰進入倒數，民調仍落後對手，蔡其昌說，民調是一時的，選舉的本質是要贏得最終勝選，民調有時高一點、有時低一點，都是參考，勝負責於誰能帶給城市進步，這個城市已經停擺4年，疫情過後，選民會開始檢視這4年來台中有什麼大建設？或是原地踏步4年？

蔡其昌強調，他在接下來這100天，將持續勤跑每個村里、聽民眾的聲音，也要把理念分享給大家，相信最終能贏得勝選。

而對於青年政策，蔡其昌說，若順利當選，將在市府成立青年局，專責處理青年事務，也讓青年的聲音被聽見、加入市府施政方向；他也提出社宅倍增計畫，4年內打造8000戶青年住宅，並將全額補助營養午餐、讓孩子吃飽也吃得健康，同時將推動「青苗計畫」，讓青年的創意得以發揮。