國人前往柬埔寨工作卻被當豬仔販售的駭人聽聞案件密集被揭露，雲林縣警局也受理8案，阻止2人出國，有4人行蹤不明，雲林警方根據情資前往台南逮捕6男1名招攬、載送嫌犯，依組織販運人口、詐術使人出國罪嫌移送法辦。

雲林縣警局刑警大隊長曾順光指出，受騙出國到柬埔寨找優渥工作的民眾約20歲至40歲間，從6月到8月陸續出國，警方受理8案，其中最近要出國的2人被警方成功勸阻未出國，有4人行蹤成謎。

曾順光表示，他們的家人先前都知道要去柬埔寨，但當時並不知道是騙局，因此未阻擋，最近媒體密集報導柬埔寨被當豬仔賣的駭人聽聞事件，加上警方上門關懷，家人才知道孩子可能落入被人口販賣的陷阱；家屬均表示近期連絡不上孩子，希望警方營救。

雲林縣警局根據情資及監視錄影帶，前往台南市逮捕7名擔任招攬、載送的嫌犯；據了解，嫌犯以交友軟體招攬，金額有待查證，至於載送被害者出國的代價，每人可拿6000元至8000元。