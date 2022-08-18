中選會今日（18）正式發布111年地方公職人員選舉公告，投票日為11月26日星期六，全台將開設17648處投開票所，預估總選舉人數有近1930萬人，其中約76萬人為首投族。此消息引熱議，大批網友一看76萬首投族，紛紛直呼「民進黨怕了」、「難怪不敢宣布兵役延長至一年」。

中選會今日上午發布111年直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員選舉公告，直轄市、縣市選舉委員會則發布鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代及村里長之選舉公告。

此外，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案，也將在11月26日登場，中選會主委李進勇表示此次修憲具有公民首度行使修憲複決之歷史意義，呼籲國民踴躍行使公民權利。

公告消息一出迅速掀起熱烈討論，網友湧入PTT論壇與臉書相關連結留言：「這76萬民進黨怕死了！超怕得罪」、「綠營拚死也要討好這76萬票」、「笑死，難怪不敢宣布兵役延長至一年！」「這76萬起碼塔綠斑佔了60萬以上」、「首投族準備投網紅了」、「難怪蔡英文昨天臉書開始PO挺18歲公民權」、「不是公投了四個不同意嗎？怎麼還綁大選！」「怎麼這時候公投綁大選又不會混亂了呢？」