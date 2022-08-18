藍要求簽「落選不入閣」 林佳龍回嗆歪理轉移焦點

面對綠營頻要求新北市長侯友宜簽署做好做滿聲明書，國民黨新北市議員葉元之則要民進黨新北市長參選人林佳龍簽署「落選後不入閣」承諾書，「如不敢簽，就是雙標」，對此，林佳龍今批，「講的是歪理，選舉沒贏的人就是歸零，就是自由人，他可以要做自己的事，因為人民沒有給他這次機會」，他有信心選贏，承諾當選新北市長會做滿4年，藍營卻用調侃方式轉移焦點。

林佳龍說，只是關心未來侯友宜會不會跟前新北市長朱立倫一樣，或變成「韓國瑜2.0」，都落跑去選總統，選民投票前只是想先知道跟應徵市長工作間的契約關係，有這麼難嗎？

對於侯友宜拒簽做好做滿承諾書，林佳龍說，縣市長任期是4年，依法規定若不到2年，就要補選，現在到2024年總統選舉不到2年，從選完市長到黨內初選不到半年，侯友宜不能欺騙社會，應徵到新北市長工作後，又請假去選總統，不希望侯友宜成為朱立倫、侯友宜之後的第三個錯誤示範。

林佳龍表示，想讓選民知道投下選票時，到底在投市長還是在投總統？侯友宜假借市長選票在衝總統，要讓支持者知道，特別是綠營支持者，侯友宜聲稱自己不懂政治，想藍綠通吃，他要讓侯現出原形，使綠營支持者回流，現在他士氣好，民調逼近，就是因為侯已被看破手腳，原本支持侯的人回來支持他。

林佳龍說，綠營支持者希望2024民進黨贏得總統大選，難道要把侯友宜養大回來養自己？「寵子不孝，寵豬舉灶」，這是中性講法，不要拿石頭砸自己腳，侯在未承諾選市長不選總統前，所有認同台灣的人、支持民進黨的人，都不要投票給侯友宜，因為他會用市長選票去衝總統，要侯「像個漢子吧！」直接表態要選市長還是總統。