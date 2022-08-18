今年74歲的「歌壇長青樹」余天，近日疑似因忙著幫候選人造勢太過勞累，加上擔心女兒余苑綺大腸癌病情惡化，而突然病倒緊急住院，經過幾日休養後才恢復健康。而今（18）日，余天原本還要出席選舉造勢活動，卻在出門準備搭電梯時，突然接到醫院打來女兒余苑綺病況的緊急通知，讓他急得趕緊向林佳龍告假前往醫院。

余天今要參加民進黨新北市長參選人林佳龍的新北選戰破百倒數記者會，但根據《ETtoday》的報導，林佳龍發言人透露，余天在出門準備上電梯時，突然接到醫院來電通知余苑綺的病況，讓他相當著急，和候選人林佳龍通電話時也忍不住哭泣，之後就哭著上車緊急前往醫院探視女兒。

而先前余天、李亞萍接受媒體採訪時，就曾沉重透露余苑綺因癌症遍布全身，癌指數從16點多飆高到38.9，讓她痛苦萬分，現在連站起來都會全身痛，必須靠吃嗎啡才能止痛，甚至還出現肝、腎積水與黃坦的症狀，她也因為食慾不好、營養不良，造成腿跟手臂一樣纖細，無法進行化療，醫院對於余苑綺的病情幾乎束手無策。加上余苑綺體內的血小板與白血球數量不夠，如果硬做化療可能有生命危險，因此余天曾問女兒有什麼打算， 余苑綺則堅強表示「我想活下去」讓所有人都心疼不已。接下來余苑綺也將進行癌基因檢測，觀察她還能適合什麼樣的藥物治療。

事實上，自2014年大腸癌復發後已接受了70次的化療，沒想到化療期間陸續發現肺部出現陰影，就連大腿、肝及腰部都出現新的腫瘤，而她一年的治療費用就高達近300萬台幣，但她為了2名孩子仍堅強地積極治療，並在身體狀況允許下繼續工作，即使被醫生宣判無法再化療，依然靠著標靶藥物控制病情。