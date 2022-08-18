藝人艾成昨(17日)於捷運蘆洲站共構大樓租屋處墜樓身亡，享年40歲，由於死訊突然，讓親友都難以置信，老婆王瞳得知噩耗後，從宜蘭趕回來處理後事，未料不少網友把矛頭指向她，怒斥沒將老公照顧好導致憾事發生，讓外界看了心疼不已，好友宋逸民稍早發文表示惋惜之外，也強調無法對此事發言，盼請外界能夠諒解。

宋逸民表示與艾成相交多年，得知噩耗後不僅感到難過也充滿惋惜，心情更是無法平復，不過目前能做的就是協助處理後續及為王瞳禱告，雖然外界希望他能為此事表達看法，但他表示所有發言要請艾成經紀公司及所屬教會牧者為之，身為好友的自己只能表達無盡哀痛，接著再三表示內心的沉痛：「真的非常非常的抱歉，還請大家能夠諒解，真的是非常非常的不捨和難過」。

對此，網友紛紛留言：「家人該有多麼的傷心，願逝者安息一路好走」、「真的不捨艾成，在鏡頭前總是給人溫暖、善良、陽光的一面」、「希望王瞳可以度難關」、「除了不捨還是難過， 失去了一個這麼好的人」、「真的為瞳姐禱告，太難受了」、「禱告就是最大的祝福」。

艾成早期便飽受憂鬱症所苦，在墜樓前一日已心情不佳，王瞳還陪在身旁開解，隔日需工作時，則請教會友人幫忙開導陪伴，且教會友人透露艾成墜樓前幾日已有些異狀，甚至連日睡不著，接著就突然發生憾事，推測可能是憂鬱症復發導致。

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