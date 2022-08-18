靖娟基金會呼籲不要等到發生傷亡事件後再檢討。（林良齊攝）

近年家長普遍會讓學齡前兒童去各地的「幼兒教室」上課，隨處可見招生訊息，據推估，每年商機高達2億元，據靖娟基金會抽查「幼兒教室」發現，各幼兒教室立案十分雜亂，如以大腦訓練班、潛能開發為名招生，但樓層無法比照補習班或托嬰中心有嚴格規範、建築使用沒有變更、消防設備未齊全、師資不明等，呼籲不要等到發生傷亡事件後再檢討。

幼兒教室指的為在固定場域收費授課、對外招生達5人以上、招生未滿6歲孩童及在義務教育上課時間開立課程。

靖娟基金會執行長林月琴表示，近年幼兒課程爭議頻傳，除了消費爭議外也不乏幼兒受傷事件，經調查發現幼兒教室除了以補習班或托嬰中心立案外，還有以演藝團體、公司行號或運動訓練班立案，無法比照補習班或托嬰中心如樓層、公安消防或師資等有嚴格規範。

林月琴說，如隨機抽查數家幼兒教室，除了有設置在14樓高樓外，還有建築用途登記為住家或防空避難室，甚至未設置滅火器、自動警報設備、緊急廣播設備或避難器具等，一旦發生意外將使幼兒受傷機率大增。

台灣家長教育聯盟秘書長李昭瑢說，一般家長會在意為課程有趣與否、教室布署等，不會去檢視公安設備，建議可以透過明確標示告知家長幼兒教室合法、安全與否，讓家長有擇權權。

靖娟基金會呼籲，政府應立即清查、掌握6歲以下幼兒教室現況及數量，教育局處應盡速輔導幼兒教室立案、納管，保障幼兒學習安全，也應向家長宣導合法學習或活動場域如何辨識、挑選，避免家長與幼童觸險。