高醫昨(17日)上午發生國內首例醫院候診間槍擊殺人案，被害人王男遭到昔日友人朱國江行刑式槍殺，頭胸連中兩槍急救後不治。朱嫌隨後在4個小時內在台南落網。警方調查，朱嫌也於王男與朱嫌2人本為朋友關係，雙方有財務糾紛，朱嫌為此向王男多次開槍，曾造成王男受傷，沒想到之後朱嫌又向王男恐嚇取財2000萬元，更烙狠話要索命，案發後王男妻子趕到現場，透過醫院監視器影像，一眼就認出槍手是朱男，也因此讓警方得以迅速掌握身分，成為4個小時內就破案的重要契機。

王男與朱嫌原本為朋友關係，2011年2人共同犯下詐欺案，利用空頭公司培養票據信用，並請領空白支票使用，每張支票3000元至4000元不等之價格分別出售，讓受騙人誤認空頭支票可兌現，因而同意交付現金或同意免除債務、誤認債權已受擔保或清償而未及時向債務人進行追償，東窗事發後，王男與朱嫌也以詐欺罪被判刑。

2012年時，2人發生財物糾紛，朱嫌竟持槍脅持王男，並在拉扯之中開槍，造成王男左手受傷，發現挾持王男未果，朱嫌便快速離去，事後再用簡訊恐嚇王男，講出「同歸於盡」等言論。

2021年時，王男告朱嫌恐嚇取財，朱嫌想向王男索取2000萬元的費用，並多次透過中間人傳話，烙下多句狠話，王男心生恐懼，甚至想聲請保護令，但此案以不起訴處分。

王妻非常了解王男與朱嫌間長達10年的恩怨未解，因此昨接獲丈夫遭槍殺消息後趕到醫院時，看到專案小組出示監視畫面，她一眼就認出槍手就是朱男，也因此讓讓警方得以掌握身分展開後續追查。