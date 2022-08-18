選舉倒數100天，民進黨台北市長參選人陳時中18日公布都更政見，喊出整建住宅、海砂屋及危險建築政府優先介入更新，4年核定2成，8年核定5成，推動老舊建築翻轉再生，TOD地區擴大輔導，並建立公辦都更特戰隊，由市長、副市長擔任指揮中樞，並提出審議明確化、案件預審制、專業諮詢管道及提升都更公益4大都更機制。

陳時中上午端出政見第三道菜，他表示，從以前到現在，所有執政者都知道都更重要性，但台北都更不能再等，否則將面對人口大量流失，現在已從270萬到現在只剩246萬，人口流失城市就會失去活力，喪失發展性，接下來若沒有政府參與來支持難度高的住宅，民眾只能不斷等待，所以必須要有決心來做。

陳時中指出，都更要有決心讓民眾住得安全，因此有危險的住宅政府優先介入，所以17處整宅、84海砂屋及110處危險建築，會在4年內核定2成，8年核定5成，雖然聽起來不多，但依照過往20年經驗，在深水區完成很困難，必須經評估訂定目標去做。

他接著提出2大願景、3大團隊，包括老舊建築密集地區正規檢討都市計畫，政府推動翻轉再生，以及TOD（大眾運輸導向發展），容積獎勵提高開發強度，政府輔導成案；未來會讓住都中心人力倍增，12區成立專案辦公室，都市更新處擴大編制、民間專業團隊協力整合，由市長、副市長擔任指揮中樞。

至於4大策略，包括審議明確化、案件預審制、專業諮詢管道、提升都更公益。他表示，都更策略上必須審議明確化，效率快爭端少，公務員因公興訟可能性低，同時建立案件預審制度，減少公文往返，並透過專業諮詢管道讓民眾獲得好的建議，還要建立產權交換機制，優先提供年長住戶新屋可住。

台北市建築師公會副理事長林志崧補充，台北市住宅相對老化且地形上四面環山，難以比照其他縣市用市地重畫做城市改造，都更是台北市都市再造重要的工具。目前全市住宅共90萬2556宅，屋齡30年以上共64萬1630宅，占71％，屋齡40年以上共39萬6674宅，占44％。

林志崧指出，前市長郝龍斌於2010年指定22處整建住宅作為再開發地區，大多位於在萬華、大同及中正區等最早開發的地區，而現任市長柯文哲8年來，只完成1處斯文里公辦都更，24年僅完成5處整宅更新。立委管碧玲說，斯文里公辦都更雖在柯任內完成，「卻是第一任副市長林欽榮、都發局長林洲民推動的成果。」

林志崧說，目前北市都更審議所需時間逐年升高，2015年起雖有168專案，但整體都更審議所需時間高於全國平均，第一任效率高於第二任，近3年報核都更案報核103案、核定15案，核定比率僅15％低於全國平均；平均審議時間在1年內但尚有85％的案件未核定，效率還有努力空間。

林志崧直言，公辦都更1.0偏重公有土地且成效太慢，公辦都更2.0對於民間基地相對被動缺乏方向感，忽視居住安全，對整建住宅、海砂屋、 危險建築加速推動公辦都更的積極度明顯不足；民辦都更審議內容不夠明確，民間申請者不易依循，明明都更需求全國最高，但整體審議效率待提升，民間參與也欠缺諮詢管道。