基隆水情吃緊，17日晚間經濟部長王美花才宣布多項紓解水荒的解決方案，18日上午8時左右，基隆上空便出現雲層，並降下零星小雨。經濟部水利署人工增雨服務團認為時機適當，上午9時在暖暖西勢水庫施放增雨劑，約15分鐘後，便飄起小雨。
水利署表示，依據最新氣象情資，18日上午有部分雲系移入基隆及台灣東北角，且觀測到降雨訊號，水利署隨即通知人工增雨作業小組，並於上午9時由台水公司一區處人員於西勢水庫燃放暖雲增雨焰劑，催化雲中水氣以提高降雨機率，向老天多要一些水。
基隆市各黨派的政治人物，包括基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、市長參選人國民黨基隆謝國樑、時代力量陳薇仲等人，都及時在臉書發文，希望這場雨能夠紓解基隆市的旱象。
不過，依中央氣象局的雨量觀測資料顯示，18日上午雨勢最大的地區是在福隆，雨量約33毫米，其次是雙溪區泰平的29毫米、平溪區火燒寮氣象站，雨量約13.5毫米及雙溪的7.5毫米、瑞芳的4.5毫米。由於雨勢不算大，預估對水情助益應該有限。
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