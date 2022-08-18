台股大跌百餘點，資金輪動至生醫族群成為今日撐盤要角之一，上市櫃生醫指數漲幅在2.5%、1.5%以上，益得(6461)、ABC-KY(6598)、合世(1782)、台生材(6649)等6檔個股直奔漲停，佰研(3205)、寶齡富錦(1760)、松瑞藥(5165)漲幅在6~7%不等。在高價股方面，股王藥華藥(6446)今日站上570元，股后晶碩(6491)則是勉強維持小漲。

亨泰光上半年本業獲利亮眼，但是，今日股價缺乏動能，壓在平盤下方游移。亨泰光上半年獲利創歷年同期新高表現，本業獲利較去年同期增長，其成長動能主要來自於OK鏡在中國大陸與台灣地區銷售金額均明顯成長，帶動營業利益率來到35%的歷年同期新高水準。暑假許多家長開始安排學童進行視力檢查、讓學童適應OK鏡配戴及近視防控治療，第3季台灣及中國大陸地區OK鏡出貨量可望再攀高峰，以目前訂單來看，公司今年OK鏡整體銷售額可望較去年成長兩成以上。

連鎖藥局獲利王諾貝兒(6844)上半年營收獲利雙雙成長，下半年營運動能仍強，今日股價飆漲逾9%。丁丁連鎖藥妝目前有89家分店，在整體的通路布局策略上採取的是比較穩扎穩打的方式，公司未來也不排斥與其他中小型的藥局合作，藉此擴大服務規模。考量台灣即將進入超高齡社會，丁丁連鎖藥妝也取得衛福部長照輔具代償墊付特約販售資格，今年下半年更將從50家據點，增至83家，佔丁丁全通路逾9成，希望能藉由這樣的多元服務，導入更多不同客群，並藉由多元的產品銷售，持續提升營運動能。