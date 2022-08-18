日本7月通膨官方數據，預定19日將出爐，不過，外界預估，核心CPI(消費者物價指數)還是會來到當地央行目標值2%以上。在日本物價愈來愈高情況下，日本央行還守得住超低利率不升息嗎，外界也正拭目以待。

專家學者預估，不包括鮮食的日本7月核心CPI，可能會上看2.4%。不僅比6月2.2%要高，同時，增幅有機會創下2015年以來最大。7年前，日本政府曾把消費稅從8%一度提高至10%。

事實上，日本核心CPI在2020年新冠疫情爆發後不久，就跌到零以下，一直到2021下半年才開始由負轉正。但從2022年4月開始到6月，已連續3個月都超過2%。

因多數日本上班族都沒有加薪，日本央行行長黑田東彥曾誓言，要看到薪水普遍增加，才可能會有升息的打算，因此，現行超低利率的決策，應不會被現在由物價推升的通膨而有所鬆動。

再者，黑田這次任期將於2023年3月結束。從2013年由遇刺已故的前日相安倍晉三欽點任命迄今，黑田已連兩屆都擔任央行行長一職。同時，希望日本通膨能達到2%目標值，也是黑田長久以來所朝思暮想的。

經濟調研單位伊藤忠綜合研究所(Itochu Research Institute)認為，能源價格上升的影響力預估在7月或8月到達頂峰，廠商取料成本大增的轉嫁行為，現在也是有增無減。

不過，日本央行應該不會改弦易轍馬上升息，問題是，日本現在的通貨膨脹，似乎不是央行所認為由價格上漲所推升的通膨。另外，已有很多人已經開始上修日本今年核心通膨率，包括花旗以及SMBC日興銀行等，都預測將上看至少3%。

不過，有經濟學者表示，若是把鮮食外加能源項目都剔除後，7月核心CPI預估降到1.1%左右，更符合日本央行持續實施超低利率的決心。至於日本社會已慢慢見到有加薪的趨勢，若央行再上修當地通膨預估的話，就不排除會有調高利率可能性。