迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)股東常會通過配息約0.44元，今（18）日以90.4元參考價除息交易。亞洲藏壽司開盤上漲1％至93.1元、瞬間完成填息，惟因股價2周急漲2成、已位處近1年11月高檔，隨後拉回平盤附近震盪，早盤力守盤上。

亞洲藏壽司2022年第二季合併營收7.95億元，雖季減13.02％、但年增達近1.1倍，創同期新高、歷史第三高，稅後淨利0.21億元，雖季減達64.7％、但較去年同期虧損0.53億元大幅轉盈，每股盈餘（EPS）0.48元，雙創近3年同期高點。

累計亞洲藏壽司上半年合併營收17.1億元、年增達46.02％，營業利益1.04億元、年增達12.43倍，雙創同期新高，毛利率40.99％、營益率6.14％雙登近3年同期高點。稅後淨利0.84億元、年增達15.83倍，改寫同期次高，每股盈餘1.82元則為近3年同期高點。

亞洲藏壽司第二季營運表現下滑，主因本土疫情升溫影響門市來客數。不過，相較去年同期三級警戒禁止餐飲內用，今年在採取「與病毒共存」政策下衝擊相對受控，配合展店效益帶動，使第二季營運維持獲利，上半年獲利較去年同期顯著躍升。

隨著本土疫情逐步趨緩及暑期旺季到來，外出用餐人潮回籠帶動下，亞洲藏壽司7月自結合併營收3.99億元，月增達36.26％、年增達近9.94倍，改寫歷史新高。累計前7月合併營收21.1億元、年增達74.68％，續創同期新高。

亞洲藏壽司表示，隨著來店用餐人潮回籠，6月門市營收已恢復8～9成水準、7月起重返正軌。在前7月新展5家門市效益顯現、暑期學生族群增加填補離峰時段來客數下，若疫情未再出現明顯升溫，看好第三季旺季營運可望顯著回升。

同時，亞洲藏壽司今年仍規畫新展5～10家店，其中台南開元店將於23日試營運、預計30日正式開幕，為今年第6家新店、全台總店數推升至48家。公司下半年規畫再新展2～3家店，實現第一階段在台展店50家目標。