元大金(2885)子公司元大證券主辦錼創科技-KY創(6854)今天以105元承銷價在台灣創新板掛牌上市，也是成功引導新創公司由美國上市規畫轉而在台灣創新板上市掛牌首例。

元大證券指出，創新板為資本市場主板上市新選擇，為創新事業打造特殊多元籌資交易平台，建構另一進入資本市場的友善途徑。錼創科技掌握次世代顯示關鍵核心技術、累計申請近700件專利，同時最近一次募資估值已達美金近3.9億元，透過元大證券發掘、說服、承接，協助錼創科技在創新板上市，也是成功引導新創公司由美國上市計畫轉而在台灣創新板上市掛牌的案例。

元大證券表示，透過元大證券審慎周延上市輔導程序及具有效率的輔導經驗，從輔導簽約、經由半年全力投入輔導查核便向證券交易所申請送件，為非常挑戰的任務；另外，在全球通膨、戰爭威脅陰影、總經劇烈變化的大環境下，同時兼顧原始股東權益和新投資人期待，元大證券成功協助錼創科技取得上市資金，成為第一家創新板上市公司。

今年國內外相關科技類股指數從最高點至最低點修正幅度約達30％以上，海外新創公司今年股價跌幅平均亦達5成，而台灣大盤指數7月對比於今年初平均本益比已下修約25％，且大盤週轉率低於10％，在劇烈變化的總經、股市條件下，元大證券透過通路能量，協助合格投資人參與創新板，並成功引進專業及價值型投資人，包括產業鏈上下游龍頭公司、國內外機構法人等合格投資人，擴大我國資本市場規模活絡籌資新動能及提供更多元投資標的。