大陸科技部等9部門近日針對碳中和發表新的實施方案，預定於2030年前實現排碳高峰，於2060年前實現碳中和，並將建立中央財政科技經費支持機制，引導企業投入關鍵核心技術研發項目、培育低碳科技企業。

陸媒《科技日報》報導，大陸科技部、國家發改委等9部門近日印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》（以下簡稱《方案》），統籌提出支撐2030年前實現「碳達峰」目標的科技創新行動和保障舉措，並為2060年前實現碳中和目標做好技術研發儲備。

《方案》提出碳排放目標，到2025年實現重點行業和領域低碳關鍵核心技術的重大突破，支撐單位國內生產總值（GDP）二氧化碳排放比2020年下降18％，單位GDP能源消耗比2020年下降13.5％。

到2030年，進一步研究突破一批碳中和前沿和顛覆性技術，形成一批具有顯著影響力的低碳技術解決方案和綜合示範工程，建立更加完善的綠色低碳科技創新體系，有力支撐單位GDP二氧化碳排放比2005年下降65％以上。

值得關注的是，大陸將建立碳達峰碳中和科技創新中央財政科技經費支持機制，引導地方、企業和社會資本聯動投入，支持關鍵核心技術研發項目和重大示範工程落地；遴選、支持500家左右低碳科技創新企業，培育一批低碳科技領軍企業。

《方案》提出10大科技支撐行動，具體範圍包括：負碳及非二氧化碳溫室氣體減排技術，碳達峰碳中和創新項目、基地、人才協同增效，碳達峰碳中和管理決策，低碳與零碳工業流程再造技術突破，城鄉建設與交通低碳零碳技術等。

《方案》提到，構建適應碳達峰碳中和目標的能源科技創新體系，加強基礎性、原創性、顛覆性技術研究，為煤炭清潔高效利用、新能源併網消納、可再生能源高效利用以及煤製清潔燃料和大宗化學品等提供科技支撐。到2030年，大幅提升能源技術自主創新能力，帶動化石能源有序替代，推動能源綠色低碳安全高效轉型。

《方案》強調，聚焦碳捕集利用與封存（CCUS）技術的全生命週期能效提升和成本降低，著眼長遠加大CCUS與清潔能源融合的工程技術研發，開展礦化封存、陸上和海洋地質封存技術研究，力爭到2025年實現單位二氧化碳捕集能耗比2020年下降20％，到2030年下降30％，實現捕集成本大幅下降。