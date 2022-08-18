英國19歲女網好手拉杜卡努（Emma Raducanu）努力找回去年美網從會外賽一路奮戰奪冠的信心，美網前的辛辛那提女網賽，她首輪擊敗美國名將小威廉絲（Serena Williams）之後，第二輪6比0、6比2擊退大會第13種子白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），晉級到16強。

拉杜卡努前一場對小威廉絲從第一盤末到第二盤跨盤連下7局，對艾薩蘭卡則是從首盤一開始到次盤連下10局，兩場賽事都讓小威、艾薩蘭卡兩位前世界球后吞下「貝果」，下一論要挑戰美國籍第8種子佩古拉（Jessica Pegula）。

拉杜卡努說：「我總是在一切很順利的時候會過度擔心，總煩惱可能會出錯，所以就是盡量不要去在意分數，只要專注拿下當下每一分。」

至於在加拿大多倫多羅傑斯盃女單奪冠的另一位前世界球后哈麗普（Simona Halep），因為右大腿受傷，在與俄羅斯選手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）的32強賽前宣告退賽。