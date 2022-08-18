選戰進入倒數100天，國民黨台北市長參選人蔣萬安18日出席「萬安作伙行 台北百面贏」記者會，將積極走訪台北市每個區里，了解每個市民的心聲。（鄧博仁攝）

年底首都之戰備受關注，台北市長參選人蔣萬安昨接受本報專訪時表示，有人說台北市副市長黃珊珊「根本是綠的」，黃過去是親民黨，2016年選立委又和民進黨合作，現再與民眾黨合作，就有人質疑她「變色龍」。蔣萬安今強調，他尊重每個人的選擇，但他不會背棄一路栽培他的政黨。

蔣萬安今召開「萬安作伙行 台北百面贏」記者會，媒體關心是否認為黃是變色龍，蔣萬安則澄清，「是有人這樣子提到」，他完全尊重每一個人的選擇。

但蔣話鋒一轉說，「對我來講，我就是不會背棄一路栽培我的政黨，不管政黨處境多艱難，都秉持這樣的理念」。

前總統陳水扁分析絕對會出現棄保效應，以棄黃珊珊保陳時中、棄黃珊珊保蔣萬安的可能性最大。對此，蔣萬安表示，台北市民都非常有智慧，接下來他就是勤走基層，在這場資源不對稱的選戰裡，靠雙腳積極勤走、深入基層、了解民意。

蔣萬安指出，這段期間他參與了52場次宮廟參拜、無數次地方里長拜會、出席629場活動，也與議員及參選人走遍中山大同大街小巷，接下來也會秉持這樣的精神，在選戰最後100天，從今天開始啟動行腳活動。