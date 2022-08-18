選戰倒數百日，桃園市長鄭文燦今陪同民進黨桃園市長參選人鄭運鵬赴中壢仁海宮參拜祈福。對於目前各家民調數據，鄭文燦依經驗分析現為「平盤」，會倒吃甘蔗穩定向上發展，他也直批國民黨桃園市長參選人張善政不暸解桃園，政見空洞口號化，不懂怎有這麼多錯誤資訊，讓他非常驚訝。

鄭文燦分析近來民調，依照他的選舉經驗，現在是平盤，鄭運鵬的凝聚力只要提升一分，得票就會提升一分，看起來會倒吃甘蔗，目前各家民調綜合朝穩定往上發展趨勢，他非常有信心。

鄭文燦說，市民知道桃園隊執政8年有成果，不會輕易換隊伍「桃園不能Reset」，相信若鄭運鵬當選，一定會站在他的肩膀上做得更好，打造桃園新政2.0，接下來會持續走透透13個行政區，贏得市民肯定。

鄭文燦話鋒一轉狠批張善政，其實目前為止對手陣營只喊出空洞且口號化的政見，對桃園也不瞭解，甚至不知道航空城已經動工了，也不知鐵路地下化已動工，不理解幕僚為何給他錯誤資訊。

鄭文燦提到，國民黨執政時代，航空城對立無解、鐵路堅持高架化，這是鐵的事實，此困難是他上任後，與市民和公民團體共同努力才解開，這8年間市府團隊努力實現想把桃園轉型的夢想，缺席的人反而現在喊口號要取代現在的工作，讓他非常驚訝。