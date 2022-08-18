遭綠營嗆「幸災樂禍」高雄槍擊案 柯志恩不忍回應了

針對高雄昨日發生驚悚醫院槍擊案，國民黨高雄市長參選人柯志恩認為重點是為何槍枝如此氾濫，政府應該人民交代，至於發聲批評治安被側翼攻擊，柯說，用扭曲角度來看，所得到的答案一定是非常扭曲，因為他本身層次就是屬於扭曲的。

國民黨高雄市長參選人柯志恩18日一早到前鎮三天宮參拜，被問及昨日高雄發生嚴重槍擊命案，事後還自錄影片批高雄治安是幸災樂禍，甚至被側翼攻擊，柯志恩說：「我覺得綠營側翼，當你對一個人所講的每件事情都是用扭曲角度來看的話，那你所得到的答案一定是非常扭曲，我覺得是不予來做任何的評論，因為他本身層次就是屬於扭曲的。」

「為什麼我們的槍枝是這麼的氾濫？」柯志恩說，大家都很感謝基層員警迅速破案，但議員們對於「慶記」都提出強烈質詢，尤其是高雄市長陳其邁施政報告中，不斷的告訴大家高雄的治安是優質的，槍擊改善速度是全國最好的，議員們都提出強烈的質疑，政府應該給大家一個交代，讓人民心安。

她也提及昨日到六合夜市突然跳起舞來，是因在直播中答應人數破1000就要跳舞，果然在短時間內達標，因此她說：「政治人物講究的是誠信，既然講出去了，那就是在六合夜市跳舞，然後我就用一個非常不成熟的舞姿，只是一個非常輕鬆的小插曲而已！」

針對近期柬埔寨事件，柯志恩也說，過去政府不斷地宣傳新南向，讓大家以為我們跟柬埔寨或者相關的國家，都具有聯絡救濟管道，那這件事發生之後，才發現政府其實著力最大的並不是在這個地方，反而卻要是要台商來負起大部分的責任。除了檢討為何年輕人要到柬埔寨，最重要的是過去長年以來政府所推廣的南向政策，到底跟這些國家的真正救濟的管道成效為何，不能只是賴給台商，真正應該負起全責的是我們的政府，特別是外交部。