台東縣長饒慶鈴（中）日前與青發會委員對談，有了「極限運動在台東」共識，計畫打造台東極限運動專業場地。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府近年積極推動青年事務，陸續成立全國第1個青年文化觀察團與原住民青年文化觀察團及青年事務發展委員會，打造政府與青年的溝通交流平台。台東縣長饒慶鈴日前與青發會委員對談，有了「極限運動在台東」共識，計畫打造台東極限運動專業場地，帶動運動觀光發展。

饒慶鈴與青發會成員的對談中，「聽到青年希望台東能有1個專業又安全的極限運動場地」，便邀請青發會委員Smile蔡仁豪召集街舞Joanna、滑板崇穎、特技單車阿凱和極限運動攝影師阿糾等具有極限運動專業知識青年對談。為推廣青年運動休閒產業，將請相關局處全面考量與評估規畫，要為街頭青年們打造極限運動場地。

縣府民政處說明，從極限運動場地的選址、空間規畫、板場設計到場地設施的材質皆是討論的重點。縣府積極評估及規畫極限運動場，希望未來能打造初學、中階及專業競賽的分級場域，讓喜愛滑板、直排輪及極限單車（SkateBoard、Blade、Bicycle）運動的年輕人可以帶著3B來到台東旅行，縣府也會積極爭取國際Vans Park Series職業巡迴賽。

另外，2020年東京奧運首次將滑板納為運動項目之一，2024年的巴黎奧運也持續進行這項競賽，期望未來提供符合賽事規格、專業又安全的場地，變成國內外選手的訓練基地外，孕育出台東的專業人才。

台東縣政府不僅成立全國第1個青年文化觀察團與原住民青年文化觀察團，更在今年7月成立「青年事務發展委員會」，傾聽青年各界想法與建言。饒慶鈴表示，成立青年事務發展委員會後，可讓縣府知道更多需要與時俱進的地方。