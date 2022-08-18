警獲報後循線追查，1小時內火速逮人。（警方提供／李奇叡新北傳真）

擄人的陳男、柳男（32歲）、林男（31歲）、鄭男（33歲）及駕駛馬男全被逮捕。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警詢後依私行拘禁、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方還在屋內查獲空氣槍（含彈夾）1把、鋁棒1支、西瓜刀1支等證物。（警方提供／李奇叡新北傳真）

犯嫌車內則起出二級毒品安非他命45.4公克、大麻12.8公克，全數查扣。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區昨日發生街頭擄人事件，經警方初步了解，發現是28歲陳姓男子，因不滿43歲李姓男子闖入他板橋住處，竊取毒品安非他命、現金2萬元，故私下糾眾報復，將李男押上車輛後，帶往汽車旅館。警獲報後循線追查，1小時內火速逮人，並查扣空氣槍、鋁棒、西瓜刀等證物，詢後依私行拘禁等罪嫌將涉案人士送辦，李男則依毒品、竊盜罪嫌送辦。

中和警方昨晚8時30分，接獲計程車司機報案稱「中和路有人遭強押上車」，警力趕抵後，相關人等及車輛已經離去，遂擴大調閱監視器，發現確實有名被上銬的男子遭強押上車，隨即組成專案小組，並發動線上警力，跟隨犯案車輛動向實施圍捕，最後在中和區員山路上某汽車旅館門口發現車輛，立即喝斥停車。

警方當下發現車上僅剩30歲馬姓駕駛，他也坦承不諱，稱李男正被關押於汽旅中。警獲知後迅速部署警力，晚間9時25分破門進入汽旅房內，果然發現李男在內，因警方火速救人，他並無明顯外傷。

另外，警方還在屋內查獲空氣槍（含彈夾）1把、鋁棒1支、西瓜刀1支等證物，犯嫌車內則起出二級毒品安非他命45.4公克、大麻12.8公克，全數查扣。

擄人的陳男、柳男（32歲）、林男（31歲）、鄭男（33歲）及駕駛馬男全被逮捕，警詢後依私行拘禁、恐嚇、傷害、毒品等罪嫌，移請新北地檢署偵辦，至於李男竊取毒品一事，則依毒品、竊盜罪嫌移請偵辦。

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