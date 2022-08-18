50多歲的王姓男子到郵局匯款，郵局行員識破是「包裹詐騙」苦勸他要保住血汗錢。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

疫情助長網購、網交風氣，台中市太平區1位50多歲的王姓男子透過交友網站找到失聯10多年的老友，未料該名朋友佯稱有從海外寄送貴重物品要給他，卻因為關稅問題要請王男幫忙代墊新台幣5萬元，更給帳號要求先匯款；王男不疑有他衝郵局要匯款，郵局行員識破是「包裹詐騙」老梗通知警方一起苦勸王男，才保住他的血汗錢。

詐騙手法真是百百種，除了近來駭人聽聞的柬埔寨詐騙案，隨疫情發展「包裹詐騙」也很盛行；太平警分局新平派出所警員日前上午11點多接獲轄內宜欣郵局行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，請求警方協助。」

員警到場得知王姓男子疑似遭詐騙集團以「包裹詐騙」之手法，誆稱「寄送貴重物品要給他作紀念，結果自己所付之稅金不足，希望他協助付清剩餘關稅、通關費、貨物稅等等。」

王男自認為對方是自己多年不見的老友，不疑有他即到附近郵局匯款新台幣5萬元，所幸郵局行員發現有異並透過「警銀聯阻防詐」機制通知員警前來，在員警耐心地說明下，終於保住男子的辛苦錢，也讓男子直呼「詐騙手法真是可怕！」

太平分局分局長葉志誠表示，類似包裹詐騙之手法，通常詐騙集團會透過交友軟體與你培養感情，之後便會透過各種理由寄禮物給你，等到你決定收禮後，就步入陷阱之中，他們會以包裹遭到海關扣押，需要支付關稅等名目要你付錢，一但你匯款後得到的卻是「一場空」，只有你付出去的錢是真實的，不可不慎。