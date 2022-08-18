您能想像嗎？在機場未來有可能入境大廳迎賓的，不再是舉著紙牌的工作人員，而是一位超級可愛的AI機器人，用最生動的方式迎接您，流利地至少說著中、英、日、韓四國語言，（未來可以增加更多的語言）解決您在入境之後所面臨到找不到接待者及搭乘預約車輛的問題。未來機埸同意設置的話 您或朋友只要事先預約機場接送，返台入境之後，就可以向機器人直接報到，接著也可以選擇讓機器人帶領您在偌大入境大廳內，以最佳路徑抵達預約搭乘車輛的地點，整個過程不但輕鬆方便，更可以因為降低人潮接觸而降低染疫風險！

e-go台灣租車旅遊集團是目前服務規模最全面，同時也是全台灣各式車種最齊全的集團，在疫情期間，研發針對解決疫情多變以及未來國門解封後所帶來的旅遊人潮即將面臨到的防疫問題，在機場推出劃時代的AI機器人機場多國語言迎賓創意實證計畫，經過程式研發升級後，將由國門迎賓大使機器人小Fa(發)，穿上亮眼的制服站在入境大廳最顯眼的位置，提供旅客己預約租車的確認服務，來自各國或是出遊返台的貴賓，只要選擇最熟悉的語言，輸入訂單號碼或者掃描業者所提供的預約QR-code碼，小Fa就會馬上提供給您接機駕駛的相關資訊以及預估抵達的時間。

此時，您還可選擇是否跟著小Me(秘)，一起前往駕駛即將抵達的指定等候區，不用再擔心自己或是朋友在寬拓的機場，會分不清東南西北，找不到與接機駕駛會面的地點；因為運算能力超強的小Me，在瞬間就會規畫出最佳路徑，再帶著您以最安全迅速的路線，抵達上車地點！所以，只要有小Fa加上小Me，那就萬事Follow Me了。

或許會有人擔心，小Me穿梭在人來人往的入境大廳，會不會撞到人或是被行李推車撞到？e-go台灣租車旅遊集團表示，小Me可是配有強大的感測技術，能夠隨時感應周遭的變化，除了即時的避讓，還會發出語音讓旅客知道，因為安全是小Me最高的原則。而且在後疫情時代，因為小Fa和小Me的出現，可有效降低人與人之間的接觸，當然也就降低染疫風險，並也可以協助政府提供政令的宣導配合支援或機場所需要的服務措施宣導等。

e-go台灣租車旅遊集團表示，非常感謝由經濟部工業局主辦，由桃園國際機場提供場地，並由財團法人資訊工業策進會、台灣智慧自動化與機器人協會、服務型機器人聯盟合作執行的「2022 RoBo com 服務型機器人創意實證競賽」，針對場域需求及營運痛點出題，進行服務型機器人創新智慧功能模組與場域應用方案開發，目前所提供的實測只是一個開端，如果未來小Fa和小Me有機會可以進駐機場服務，不但可以將解決疏導旅客人潮的問題，同時降低旅客因不熟悉所產生的壓力感，更可以舒緩機場接機駕駛車潮壅塞，大幅提升機場的運作效能；將來隨著機器人的不斷升級，更能協助旅客解決疑難雜症，對桃園機場來說可是一大福音！更是一道台灣之光

在機場測試期間本月18-22日 8月28-9月6日及2022.08.24-08.27南港展覽館舉辦的「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」同步展出小Fa與小Me進駐機場實測的智慧機器人搶先體驗，在展覽期間凡拍攝小Fa或是小Me相片倩影或影片，上傳至個人FB或IG貼文並＃e-go台灣租車旅遊集團，就可免費獲得台北市雙層觀光巴士單次搭乘券一張(限量5,000份)，若將合照之照片或影片回傳e-go台灣租車旅遊集團官方臉書帳號，即可參加台北市雙層餐車晚餐券(50名，NT$1,800/份)抽獎活動機會，數量有限，趕緊把握機會！