民進黨台北市長參選人陳時中18日公布都更政見，簡報內容中提到現任市長柯文哲都更效率變差，第一任效率高於第二任，他受訪時也說，有這樣的情況，這8年也證明動能和執行率有問題，「可能是選舉到了又把這些東西拿出來。」

在今日的政見發表會上，團隊政策小組總召集人管碧玲酸說，斯文里公辦都更雖在現任市長柯文哲任內完成，但那是第一任副市長林欽榮、都發局長林洲民推動的成果。由於林早在大巨蛋案和柯鬧翻，外界好奇陳是否會延攬林進入團隊操刀大巨蛋案和都更相關計畫。

對此，陳時中表示，有關於進入團隊的事情沒有談到，但專業請教有，之前雙林一個擔任副市長、一個擔任處長，那時就有討論過相關議題。

行政院政務委員張景森日前曾對北市選戰提出考題，說北市自1994年以來存在的5萬件老違建，媒體詢問陳上任後是否有決心拆違建。陳回應，在市政考慮不是拆誰為先，而是要安全為要，若有安全顧慮政府會有所行動，總之必須整體改善、逐步全面性改善。

至於柯第二任是否都更效率變差，陳時中表示，有這樣的情況也許再對一下時間，但當年柯文哲提到公辦都更要有政府公權力來介入，他覺得很有道理，只要開民間獎勵方式，恐怕動能跟執行率都會有問題，這8年也證明這情況是對的，只是後來沒有再繼續，可能是選舉到了又把這些東西拿出來。