不少民眾買房都會比較周邊生活機能，一名網友表示，同事月賺6萬、年終8個月，近日有買房打算，想從新北市樹林區、五堵區及安坑區下手，問網友「3地區哪個最適合在北市上班的人居住？」多數網友推樹林，說樹林有3大優勢，如周邊生活機能完整、交通便利、食物好吃，「你不要太小看樹林了」。

原PO今（18）日於PTT八卦板指出，他認為新北市的蛋白區為樹林區、五堵區及安坑區，同事表示，以自己一個月薪水6萬元、年終8個月，年薪達120萬來說，只能負擔這三個區域，令原PO好奇問，若綜合評比，「3地區哪個最適合在北市上班的人居住？哪個住起來最舒服？」

貼文曝光，網友一面倒選樹林，統整網友3大優勢，包括周邊生活機能完整、交通便利、食物好吃，「樹林不錯啊，機能完整」、「認真說這三個，樹林比較好」、「你不要太小看樹林了」、「很多火車從樹林發車 往台北都有位子坐」、「知道嗎？樹林有火車站，到台北只要10分鐘」、「樹林在蓋捷運了」、「樹林人在此告訴你，3個硬要比的話絕對選樹林」、「樹林啊！離板橋超近，又吃新莊機能」、「唯一推樹林，交通雖仰賴台鐵，但周邊境方便，生活圈已發展成熟，食衣住行都超過五堵和安坑」、「絕對樹林，很多好吃的東西」。

留言中也有人持反意見，「五堵也有火車站，樹林火車站在優越啥」、「五堵公車和火車到台北都贏其他兩地區」、「五堵到南港更快，反而樹林要再往東就比較久」、「安坑真的不錯，離新店市區很近」。