魏姓男子騎腳踏車經過高雄鳳山某瑜珈教室，透過窗戶看見漂亮的李姓女老師正在帶瑜珈課，不敵緊身衣襯托出優雅的身材曲線誘惑，魏男竟拿出手機偷拍數張照片，被發現後報警吃上官司。高雄地院依《無故以照相竊錄他人非公開活動罪》判拘50天，得易科罰金，可上訴。

今年2月14日下午，魏男騎著腳踏車行經鳳山區某瑜珈教室前，透過鐵窗看見李女帶著幾位女學員正在做瑜珈，魏男見眾人身材姣好，竟拿出手機，對內拍下數張照片。

李女姊姊當時就發現魏男行跡詭異，看見他拿著手機，驚覺不妙，趕緊告知李女，李女直接報警處理。警方趕到現場時，魏男已離開現場，1個多小時後員警循線找到他，員警要求魏男出示手機，檢查後發現他已將照片刪除，魏男也坦承確實用手機偷拍上課的瑜伽女學生，被警方依《妨害秘密罪》送辦。

高雄地院審理時，魏男坦承犯行，但強調自己拍完後發現照片模糊，當場就將照片刪除。法官認為他無故以照相竊錄李女等人非公開活動，嚴重侵害個人隱私，造成被害人精神畏懼，但考量他犯後坦承犯行，最後依《無故以照相竊錄他人非公開活動罪》判他拘50天，得易科罰金，全案仍可上訴。