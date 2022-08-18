王瞳和艾成愛情長跑多年，2年前才挺過不倫風波登記結婚，昨(17日)卻驚傳艾成到蘆洲的住所找王瞳談心，王瞳因要工作找了兩名教友陪伴，卻傳出憾事，昨王瞳戴著漁夫帽到警局做筆錄後，又趕往殯儀館見艾成最後一面，離開時雙眼無神、淚已流乾，面對枕邊人已不在身邊的第一晚，媒體報導王瞳昨晚整夜沒睡，教友擔心她出事輪流照顧她，不敢讓她一個人東想西想。

艾成昨突然離世，當下正在宜蘭工作的王瞳急忙回到台北，據知艾成這幾天狀況一直不好，前一晚還好太太聊心事，又因王瞳隔天要工作，請了兩名教友幫忙陪伴艾成，艾成一開始不願說話，躲在角落，最後仍無法阻止憾事發生。

昨王瞳在李明依的陪伴下到蘆洲分局先禱告後作筆錄，王瞳透露16日時艾成就狀況不好，有很多話要說但她聽不太懂，所以選擇陪伴，經紀人也表示16日時艾成原本有個通告工作，因艾成狀況不穩定而取消，17日上午經紀人還有傳訊息提醒他等下有個工作，「會來接你喔！」，艾成還回答好，沒想到成為最後對話。

據《ETtoday星光雲》報導，王瞳昨天憔悴的到派出所、殯儀館後，出來時已經身心俱疲，哭到虛脫，幾乎沒有力氣獨自行走，昨晚王瞳一夜未眠，教友輪流照顧她，而劇組知道王瞳遭遇家變，目前暫時也將所有通告取消，希望給她時間，鳳凰藝能總經理趙善意也表示，盼外界多給王瞳一點空間，「我相信任何一個人遇到這樣事情，悲痛沒有辦法用言語表達，給她空間讓她療傷止痛，希望她能走出來。」