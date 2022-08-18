民進黨新北市長參選人林佳龍今（18）日出席新北選戰破百倒數記者會，致詞表示近來已大幅拉近與新北市長侯友宜的民調，氣勢如虹，過去綠營在新北次三次選舉分別拿下87萬、93萬、100萬票，相信這次能衝破百萬票，但在談及昨八里冰屍案，長輩去世5年兒子仍持續領補助金，批評侯團隊破口大，卻又口誤把「八里」講成「萬里」。

林佳龍說，最近媒體問他為何對選情這麼樂觀？信心來自何處？他表示，信心來自民進黨很團結、有政績，最後「新北大翻新」團隊一定會勝利，他會用40年前在學生時代對抗國民黨的威權統治，發揮學生運動、什麼都不怕的精神，像聖經裡的大衛打敗巨人歌利亞，沒有不可能的事。

林佳龍認為，侯友宜非打不倒的對手，只是沒經過檢驗，民主就是選舉的時候人民要檢驗政治人物，要用正確心態，來公平競爭，面對他的步步進逼，侯他還是嘻嘻嘻，就是閃躲跳針講空話。

林佳龍說，看到很多公眾事務，包含恩恩案，到昨天萬里的長輩，去世5年還在發福利金，看出新北市政府的破口這麼大，難道要再給侯4年？新北市已17年沒有政黨輪替，認為現在很多新北市的建設，都是行政院長蘇貞昌擔任新北縣長打下的基礎，以及2016年蔡英文當選總統後支持地方的前瞻基礎建設，「從周錫瑋、朱立倫到侯友宜，有什麼重大建設我們馬上就想到」？

對於侯友宜曾稱自己「不懂政治也沒興趣」，林佳龍則指出，政治是眾人之事，是可以很高貴地決定我們的生活和未來，「怎麼會污名化、庸俗化政治？」林佳龍認為，侯友宜不應坐享、收割台灣民主的果實，應該接受檢驗、激盪未來的願景，讓當選的人去採納好的意見，「選舉一定有輸有贏，但選民會是最後的贏家」。

年底九合一選舉進入倒數百日衝刺，林佳龍今召開「 決戰新北百里侯！倒數 100 天！衝破百萬票」記者會，督導「12 ＋ 1」立委戰區的委員們，包括吳秉叡、張宏陸、羅致政、蘇巧慧、吳琪銘、林淑芬、賴品妤、江永昌、呂孫綾、負責原民區的陳瑩都現身出席，林楚茵主持台北市長參選人陳時中記者會無法出席、余天原已到了競辦門口，卻因女兒病情生變急忙趕赴醫院缺席。