柬埔寨詐騙案延燒，國民黨今開記者會批評，國人遭騙受困柬埔寨的問題嚴重性已經涉及國安危機，但蔡政府面對「詐騙及人口販運」危害國人安全束手無策、救援慢半拍，更點名「新南向政策」失能，提出5主張要求積極救援、源頭防堵。（周志豪攝）

柬埔寨詐騙案延燒，國民黨今開記者會批評，國人遭騙受困柬埔寨的問題嚴重性已經涉及國安危機，但蔡政府面對「詐騙及人口販運」危害國人安全束手無策、救援慢半拍，更點名「新南向政策」失能，提出5主張要求積極救援、源頭防堵。

國民黨副秘書長李彥秀呼籲，蔡政府應立即組成跨部會的專案小組，協同作戰，全力營救受害者、打擊犯罪；增加相關外館人力配置、提供足夠預算及資源協助台商、台生；加強與其他國家司法互助的管道，保障國人權益。

此外，李彥秀也主張，警政署針對詐騙、人口販賣等國際犯罪應從金流等源頭制止，全力防堵；利用政策宣導的媒體公益時段，加強預防詐騙國人出國工作宣傳。

與會的中華人權協會則表示，此次事件凸顯我國政府在柬埔寨等國，缺乏處理國人遭遇危機能力，也欠缺有力官方管道或民間人脈網絡，點名這幾年蔡政府花費大量人力經費推動的「新南向政策」，顯然必須重新檢討其成效。

中華人權協會主張，蔡政府應取得與東南亞各國司法互助管道，並與當地台商、民間公益團體合作，群策群力救援受害者；也應加強向國人宣傳人蛇集團詐騙手法，以及前往柬甫寨等東南亞落後國家求職風險，遏阻求職悲劇再上演。

中華人權協會也認為，政府應即擴大求職與失業救助管道，同時加速經濟復甦腳步、改善國內就業環境，幫台灣青年脫離失業或謀生困難，才是釜底抽薪、正本清源的有效解決之道。

李彥秀表示，民進黨號稱最給年輕人機會，現在年輕人卻要離鄉背井離開台灣；

現在粗估有約4000人在柬埔寨，但行政院長蘇貞昌卻稱僅數百人，民進黨政府是大腦麻痺，末梢神經失能？打擊跨國詐騙只能靠航警在機場舉牌提醒？

中華人權協會常務理事魏憶龍則說，柬埔寨不如台灣，但卻這麼多台灣年輕人要去那打工賺錢；民進黨政府執以抗中保台打片天下無敵手，但完全執政六年，把年輕人逼到必須到柬埔寨打工，讓台灣淪菲律賓化。

魏憶龍也批評，涉入柬埔寨詐騙案中的台灣青年外傳有4000餘人，每一條人命都是人命，但蘇貞昌卻輕描淡寫說僅120人失聯，根本是何不食肉糜翻版。